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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 10:51

В результате ДТП в Нетании тяжело травмирован мужчина, ехавший на мотоцикле

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В результате ДТП в Нетании тяжело травмирован мужчина, ехавший на мотоцикле

В понедельник, 31 января, на углу улиц Рафаэль Эйтан и Бен-Цви ы Нетании столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотоцикле.

Бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Ланиадо".

Полиция проводит расследование.

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