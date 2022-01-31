В результате ДТП в Нетании тяжело травмирован мужчина, ехавший на мотоцикле
В понедельник, 31 января, на углу улиц Рафаэль Эйтан и Бен-Цви ы Нетании столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотоцикле.
Бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Ланиадо".
Полиция проводит расследование.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 января 2022
ДТП на 6-й трассе: погибла женщина, пять человек травмированы
ДТП на 6-й трассе: погибла женщина, пять человек травмированы