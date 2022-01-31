В результате ДТП в Нетании тяжело травмирован мужчина, ехавший на мотоцикле

В понедельник, 31 января, на углу улиц Рафаэль Эйтан и Бен-Цви ы Нетании столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотоцикле.

Деньги в конвертах и постоянные унижения: как работает серый рынок уборок в Израиле

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