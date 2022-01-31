Кнессет обсуждает вотум недоверия правительству, выдвинутый "Ликудом"

Кнессет обсуждает вотум недоверия правительству Нафтали Беннета, выдвинутый партией "Ликуд" и поводом для которого стала встреча министра обороны Бени Ганца с главой Палестинской национальной администрацией Махмудом Аббасом.

"Израильское правительство через министра обороны предприняло опасный политический шаг, который нанесет ущерб безопасности Израиля", - так заявлена тема обсуждения.

Перед тем, как отправиться в зал пленарных заседаний министр обороны Бени Ганц в своем "твиттере" написал, что он идет отвечать на обвинения оппозиции, и пригласил своих читателей присоединиться к трансляции из Кнессета.

Отвечая на критику с трибуны, Бени Ганц заявил, что ослабление палестинской администрации привело к укреплению ХАМАСа и нанесло ущерб безопасности Израиля. "Мы, в этом правительстве, не будем продвигать политические соглашения, но сохраним политическую перспективу на урегулирование и строго следовать интересам Израиля в области безопасности".