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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 17:08

Кнессет обсуждает вотум недоверия правительству, выдвинутый "Ликудом"

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Кнессет обсуждает вотум недоверия правительству, выдвинутый "Ликудом"

Кнессет обсуждает вотум недоверия правительству Нафтали Беннета, выдвинутый партией "Ликуд" и поводом для которого стала встреча министра обороны Бени Ганца с главой Палестинской национальной администрацией Махмудом Аббасом.

"Израильское правительство через министра обороны предприняло опасный политический шаг, который нанесет ущерб безопасности Израиля", - так заявлена тема обсуждения.

Перед тем, как отправиться в зал пленарных заседаний министр обороны Бени Ганц в своем "твиттере" написал, что он идет отвечать на обвинения оппозиции, и пригласил своих читателей присоединиться к трансляции из Кнессета.


Отвечая на критику с трибуны, Бени Ганц заявил, что ослабление палестинской администрации привело к укреплению ХАМАСа и нанесло ущерб безопасности Израиля. "Мы, в этом правительстве, не будем продвигать политические соглашения, но сохраним политическую перспективу на урегулирование и строго следовать интересам Израиля в области безопасности".

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