В Тель-Авиве задержаны репатрианты из Франции, подозреваемые в крупном мошенничестве
время публикации: 31 января 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 10:29
Полиция сообщила о задержании в Тель-Авиве четырех репатриантов из Франции по подозрению в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Судя по сообщению полиции, задержанных подозревают в хищении более 3 миллионов евро у инвесторов.
Подозреваемые были задержаны по запросу правоохранительных органов Франции, в рамках расследования, проводимого совместно с "Интерполом".
В ходе обыска в доме одного из подозреваемых в Тель-Авиве было изъято около 500 тысяч шекелей наличными и многочисленные документы.