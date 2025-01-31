В Тель-Авиве задержаны репатрианты из Франции, подозреваемые в крупном мошенничестве

Полиция сообщила о задержании в Тель-Авиве четырех репатриантов из Франции по подозрению в крупном мошенничестве и отмывании денег.

Судя по сообщению полиции, задержанных подозревают в хищении более 3 миллионов евро у инвесторов.

Подозреваемые были задержаны по запросу правоохранительных органов Франции, в рамках расследования, проводимого совместно с "Интерполом".

В ходе обыска в доме одного из подозреваемых в Тель-Авиве было изъято около 500 тысяч шекелей наличными и многочисленные документы.