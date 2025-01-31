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Израиль

В Тель-Авиве задержаны репатрианты из Франции, подозреваемые в крупном мошенничестве

Мошенничество
Полиция
Тель-Авив
Франция
время публикации: 31 января 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 10:29
В Тель-Авиве задержаны репатрианты из Франции, подозреваемые в крупном мошенничестве
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании в Тель-Авиве четырех репатриантов из Франции по подозрению в крупном мошенничестве и отмывании денег.

Судя по сообщению полиции, задержанных подозревают в хищении более 3 миллионов евро у инвесторов.

Подозреваемые были задержаны по запросу правоохранительных органов Франции, в рамках расследования, проводимого совместно с "Интерполом".

В ходе обыска в доме одного из подозреваемых в Тель-Авиве было изъято около 500 тысяч шекелей наличными и многочисленные документы.

Израиль
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