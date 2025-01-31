Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по цели на севере Ливана

Утром 31 января ливанские источники сообщили, что израильские ВВС атаковали еще одну цель в глубине Ливана. Сайт "Аль-Ахбар" передает, что БПЛА ЦАХАЛа выпустил ракету по грузовику на контрольно-пропускном пункте Уади аль-Уауийят в районе Уади-Халид, на севере Ливана, на границе с Сирией.

Незадолго до того пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в ночь на 31 января истребители израильских ВВС атаковали несколько объектов террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа в Ливане.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что были атакованы объекты, выявленные военной разведкой. Эти объекты "представляли угрозу израильскому тылу и силам ЦАХАЛа", сказано в официальном сообщении. Среди атакованных целей: военный объект с подземной инфраструктурой для разработки и производства оружия, а также транзитная инфраструктура на границе Сирии и Ливана, через которую террористическая организация "Хизбалла" пытается переправлять оружие.

Ранее ливанские источники сообщали, что в ночь на 31 января ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе населенного пункта Джанта, расположенного в Бекаа (на востоке Ливана), в непосредственной близости от границы с Сирией. Также был нанесен авиаудар по цели в районе Аль-Кусайр, на севере Ливана, около границы с Сирией. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

В сообщении ЦАХАЛа также упомянуто о том, что 30 января на северной частью территории Израиля был сбит разведывательный БПЛА "Хизбаллы". ЦАХАЛ подчеркивает, что запуск беспилотника был нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Напомним, что "Хизбалла" ранее заявляла, что не признает соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном после истечения 60-дневного срока, в течение которого силы ЦАХАЛа должны были быть выведены из южного Ливана.