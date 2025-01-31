В Дженине ликвидированы террористы, ответственные за гибель бойца спецназа "Харув"

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили, что в ночь на 31 января в Дженине бойцами спецназа "Харув" были ликвидированы двое вооруженных террористов.

Судя по официальному сообщению, были ликвидированы террористы, причастные к гибели бойца спецназа "Харув" старшего сержанта Лиама Хази.

Опубликована фотография, на которой показано оружие уничтоженных боевиков.

Судя по сообщениям палестинских источников, были уничтожены Иззан аль-Хасан из Дженина и Амир Абу аль-Хасан из Ямуна.

30 января в ходе боевых действий в Дженине погиб старший сержант Лиам Хази, 20 лет, из Рош а-Айна, боец спецназа "Харув", из бригады "Кфир". Еще пять израильских военнослужащих были ранены.

В четверг, 30 января, около 11:15 бойцы спецназа "Харув" вошли для проведения обыска в здание в Дженине, когда двое прятавшихся в нем боевиков открыли огонь. В результате один боец погиб, пятеро получили ранения, из них один – тяжелые, трое – средней тяжести. После эвакуации раненых вертолет ЦАХАЛа атаковал цель рядом со зданием.