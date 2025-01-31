Источники: ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на севере и востоке Ливана, около границы с Сирией
время публикации: 31 января 2025 г., 06:28 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 06:38
Ливанские источники сообщают, что в ночь на 31 января ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе населенного пункта Джанта, расположенного в Бекаа (на востоке Ливана), в непосредственной близости от границы с Сирией.
Также был нанесен авиаудар по цели в районе Аль-Кусайр, на севере Ливана, около границы с Сирией.
Сведения о причиненном ущербе уточняются.
ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.