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Израиль

Источники: ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на севере и востоке Ливана, около границы с Сирией

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 31 января 2025 г., 06:28 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 06:38
Источники: ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на востоке Ливана, около границы с Сирией
AP

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 31 января ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе населенного пункта Джанта, расположенного в Бекаа (на востоке Ливана), в непосредственной близости от границы с Сирией.

Также был нанесен авиаудар по цели в районе Аль-Кусайр, на севере Ливана, около границы с Сирией.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

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