Майкл Джексон из "Сафари" помог раскрыть тайну раскраски зебр

31 января отмечается Международный день зебры, и зоопарк "Сафари" опубликовал по этому случаю несколько интересных фактов о полосатом символе Африки.

Зебры – подрод рода "Лошади", включающий три различных вида: "зебра Греви" или "пустынная зебра", "бурчеллова зебра" или "саванная зебра" и "горная зебра". Зебра Греви характеризуется тонкими полосами и белым животом, этот вид находится под угрозой исчезновения. Горные зебры – самый мелкий вид зебр, они отличаются более широкими черными полосами и более тонкими белыми промежутками. Саванная зебра – самый распространенный вид, он делится на семь подвидов, один из которых – квагга – был истреблен в девятнадцатом веке.

В рамат-ганском зоопарке "Сафари" живет большое стадо саванных зебр подвида Гранта, статус сохранности которого определяется как "будущее вида под угрозой". Родина этого подвида – экорегион Серенгети, зебры Гранта обитают в Замбии, в Конго, в Танзании и в юго-западной части Кении.

Зебры играют очень важную экологическую роль в африканской саванне: именно они фактически регулируют разнообразие травоядных, позволяя другим животным получать необходимую им пищу. Зебры мигрируют в поисках доступного корма, и первыми начинают пастись, когда травяные территории обновляются.

Зебры едят старую траву и ветки, стимулируя обновление травяного покрова, и это открывает возможности для питания более избирательным в еде животным, таким как антилопы гну, газели и антилопы топи.

Вопрос "зачем зебре полосы" волнует человечество много сотен лет, но однозначного ответа на него нет до сих пор. Среди выдвинутых гипотез были такие, как защита от хищников, защита от укусов мух цеце. Еще одна гипотеза была проверена и подтвердилась: узор из полос помогает зебре регулировать температуру тела: из-за разницы температуры воздуха возле черных и белых полос над кожей зебры возникает поток воздуха, помогающий ей охлаждаться.

Зебры живут семейными стадами: самец держит гарем из нескольких самок и потомства. Но интересно, что силой, удерживающей стадо вместе, все же являются самки: даже если самец будет съеден хищниками или исчезнет по какой-то другой причине, самки останутся вместе и будут ждать, пока стадо возглавит другой самец.

Беременность зебры длится около года, она рожает, как правило, одного жеребенка весом около 23 килограммов. Жеребята рождаются в течение всего года, но пик приходится на начало сезона дождей, с октября по март. Вскоре после рождения жеребята встают на ножки, и через несколько часов вместе с матерью присоединяются к стаду. Синхронизация родов в стаде помогает снизить вероятность того, что жеребята станут добычей хищников.

Жеребята тоже рождаются полосатыми, но их цвет больше похож на шоколадно-ванильный, чем на черно-белый: коричневые оттенки обеспечивают маскировку жеребенку, лежащему на земле.

Узор полос каждой зебры уникален, как человеческие отпечатки пальцев или собачьи отпечатки мочки носа. Это помогает легко различать особей. Каждого родившегося в зоопарке жеребенка фотографируют с правой и с левой стороны для идентификации.

Но какие же зебры на самом деле – черные с белыми полосами или белые с черными полосами? Разгадать эту загадку помог самец зебры по имени Майкл Джексон, живший в "Сафари". Он страдал от кожного заболевания, которое вызвало выпадение шерсти на различных участках тела, и в облысевших местах можно было увидеть его естественный цвет кожи – черный, даже под белыми полосами.

Стадо зебр в "Сафари" в Рамат-Гане насчитывает 129 особей, и зоопарк приглашает вас посетить "Сафари" и попробовать пересчитать зебр самостоятельно.