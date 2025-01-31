ХАМАС: 1 февраля будут освобождены трое заложников. Названы имена

ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 1 февраля, в него вошли трое похищенных: граждане Израиля, двое из них – обладатели гражданств США и Франции.

Офер КАЛЬДЕРОН, 54 года, из Нир-Оза

Шмуэль Кит СИГАЛ, 65 лет, из Кфар-Азы

Ярден БИБАС, 35 лет, из Нир-Оза

О судьбе жены и детей Ярдена Бибаса – Шири, Ариэля и Кфира – окончательных официальных сведений не публикуется.

Власти Израиля подтвердили получение списка заложников, которые будут освобождены в субботу, 1 февраля, в обмен на освобождение еще 90 террористов из израильских тюрем.

Освобождение заложников 30 января 2025 года

30 января восемь заложников, которых террористы удерживали в Газе 482 дня, вернулись в Израиль. Освобождены трое израильтян – 21-летняя Агам Бергер, 29-летняя Арбель Иехуд и 80-летний Гади Мозес. На свободу вышли пять граждан Таиланда: Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак.

Агам Бергер была освобождена террористами ХАМАСа в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Остальные заложники были освобождены в районе Хан-Юниса, на юге сектора.

Освобожденных заложников доставили в разные больницы, где их встречали близкие. Агам Бергер – в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве, Арбель Иехуд – в "Шибе" в Тель а-Шомере, Гади Мозес – в "Ихилов" в Тель-Авиве. Пятеро граждан Таиланда размещены в медицинском центре "Шамир – Асаф а-Рофэ" в Беэр-Яакове. Состояние всех освобожденных заложников удовлетворительное.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)