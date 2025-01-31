Управление тюрем намерено надевать на руки освобождаемых террористов особые браслеты
Управление тюрем (ШАБАС) намерено надевать на руки освобождаемых террористов особые браслеты.
"В период реализации операции "Крылья свободы" по возвращению заложников каждый освобождаемый террорист будет носить индивидуальный браслет с надписью на иврите и арабском: "Вечный народ не забывает. Я буду преследовать своих врагов и найду их", говорится в сообщении ШАБАСа, процитированном 12-м каналом ИТВ.
1 февраля в обмен на трех заложников-израильтян на свободу выйдут 90 террористов. Девять из них были приговорены к пожизненным срокам за убийства.
Ранее ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 1 февраля, в него вошли трое похищенных: Офер Кальдерон (54) – гражданин Израиля и Франции, Шмуэль Кит Сигал (65) – гражданин Израиля и США, Ярден Бибас (35) – гражданин Израиля.
Власти Израиля подтвердили получение списка заложников, которые будут освобождены в субботу, 1 февраля.
После освобождения трех заложников 1 февраля общее число вышедших на свободу похищенных террористами 7.10.2023 составит 18 человек. В общей сложности в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом террористы должны были передать Израилю 33 заложников – известно, что 25 из них на момент заключения сделки были живы. Среди прочих в списке "на обмен" значились имена Шири, Ариэля и Кфира Бибас. Израиль со своей стороны согласился освободить из тюрем 735 террористов, в том числе многих террористов-убийц, осужденных на пожизненные сроки.