В обмен на трех заложников Израиль освободит 90 террористов, в их числе девять убийц

1 февраля в обмен на трех заложников-израильтян на свободу выйдут 90 террористов. Девять из них были приговорены к пожизненным срокам за убийства.

Ранее ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 1 февраля, в него вошли трое похищенных: Офер Кальдерон (54) – гражданин Израиля и Франции, Шмуэль Кит Сигал (65) – гражданин Израиля и США, Ярден Бибас (35) – гражданин Израиля.

Власти Израиля подтвердили получение списка заложников, которые будут освобождены в субботу, 1 февраля.

После освобождения трех заложников 1 февраля общее число вышедших на свободу похищенных террористами 7.10.2023 составит 18 человек. В общей сложности в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом террористы должны были передать Израилю 33 заложников – известно, что 25 из них на момент заключения сделки были живы. Среди прочих в списке "на обмен" значились имена Шири, Ариэля и Кфира Бибас. Израиль со своей стороны согласился освободить из тюрем 735 террористов, в том числе многих террористов-убийц, осужденных на пожизненные сроки.