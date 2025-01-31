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Израиль

В обмен на трех заложников Израиль освободит 90 террористов, в их числе девять убийц

Заложники
Террористы
время публикации: 31 января 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 12:57
В обмен на трех заложников Израиль освободит 90 террористов, в их числе девять убийц
Yonatan Sindel/Flash90

1 февраля в обмен на трех заложников-израильтян на свободу выйдут 90 террористов. Девять из них были приговорены к пожизненным срокам за убийства.

Ранее ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 1 февраля, в него вошли трое похищенных: Офер Кальдерон (54) – гражданин Израиля и Франции, Шмуэль Кит Сигал (65) – гражданин Израиля и США, Ярден Бибас (35) – гражданин Израиля.

Власти Израиля подтвердили получение списка заложников, которые будут освобождены в субботу, 1 февраля.

После освобождения трех заложников 1 февраля общее число вышедших на свободу похищенных террористами 7.10.2023 составит 18 человек. В общей сложности в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом террористы должны были передать Израилю 33 заложников – известно, что 25 из них на момент заключения сделки были живы. Среди прочих в списке "на обмен" значились имена Шири, Ариэля и Кфира Бибас. Израиль со своей стороны согласился освободить из тюрем 735 террористов, в том числе многих террористов-убийц, осужденных на пожизненные сроки.

Израиль
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ХАМАС: 1 февраля будут освобождены трое заложников. Названы имена