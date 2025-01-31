Стрельба и наезд в Умм эль-Фахме. Два человека погибли
время публикации: 31 января 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 18:15
МАДА сообщила о стрельбе и автомобильном наезде в Умм эль-Фахме. Обстоятельства инцидента расследует полиция.
По сообщению пресс-службы МАДА, бригады парамедиков, прибывшие на место происшествия, нашли четверых раненых, двое из которых скончались.
Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй – в среднем. Пострадавшие были доставлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.