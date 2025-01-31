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Израиль

Силами ЦАХАЛа в Дженине уничтожена мастерская по производству взрывчатки

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 31 января 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 16:27

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе спецоперации в Дженине была обнаружена и уничтожена мастерская по производству взрывчатки, где хранилась также и "готовая продукция", десятки взрывных устройств.

С начала действий ЦАХАЛа в лагере беженцев в Дженине силами спецподразделения "Харув" было проведено более 500 операций, в ходе которых были ликвидированы более 60 террористов. Кроме того, были обнаружены и обезврежены не менее пяти мастерских по производству взрывчатых веществ.

Израиль
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