Силами ЦАХАЛа в Дженине уничтожена мастерская по производству взрывчатки

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе спецоперации в Дженине была обнаружена и уничтожена мастерская по производству взрывчатки, где хранилась также и "готовая продукция", десятки взрывных устройств.

С начала действий ЦАХАЛа в лагере беженцев в Дженине силами спецподразделения "Харув" было проведено более 500 операций, в ходе которых были ликвидированы более 60 террористов. Кроме того, были обнаружены и обезврежены не менее пяти мастерских по производству взрывчатых веществ.