Инцидент в Умм эль-Фахме. Полиция считает, что это криминальный конфликт

Согласно последним сообщениям полиции, в Умм аль-Фахме в результате стрельбы и наезда, совершенного водителем автомобиля, пострадали шесть человек.

Предварительное расследование указывает на то, что причиной инцидента стал криминальный конфликт, возможно, связанный с деловыми отношениями.

Двое пострадавших, 50-летний и 20-летний мужчины, скончались в больнице. Еще двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, а двое других получили ранения средней тяжести и легкое.

На месте происшествия работают полицейские, которые собирают улики и разыскивают подозреваемых.