Инцидент в Умм эль-Фахме. Полиция считает, что это криминальный конфликт
время публикации: 31 января 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 20:58
Согласно последним сообщениям полиции, в Умм аль-Фахме в результате стрельбы и наезда, совершенного водителем автомобиля, пострадали шесть человек.
Предварительное расследование указывает на то, что причиной инцидента стал криминальный конфликт, возможно, связанный с деловыми отношениями.
Двое пострадавших, 50-летний и 20-летний мужчины, скончались в больнице. Еще двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, а двое других получили ранения средней тяжести и легкое.
На месте происшествия работают полицейские, которые собирают улики и разыскивают подозреваемых.
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