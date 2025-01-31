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Израиль

Инцидент в Умм эль-Фахме. Полиция считает, что это криминальный конфликт

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 31 января 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 20:58
Инцидент в Умм эль-Фахме. Полиция считает, что это криминальный конфликт
Пресс-служба МАДА

Согласно последним сообщениям полиции, в Умм аль-Фахме в результате стрельбы и наезда, совершенного водителем автомобиля, пострадали шесть человек.

Предварительное расследование указывает на то, что причиной инцидента стал криминальный конфликт, возможно, связанный с деловыми отношениями.

Двое пострадавших, 50-летний и 20-летний мужчины, скончались в больнице. Еще двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, а двое других получили ранения средней тяжести и легкое.

На месте происшествия работают полицейские, которые собирают улики и разыскивают подозреваемых.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 января 2025

Стрельба и наезд в Умм эль-Фахме. Два человека погибли