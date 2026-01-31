x
31 января 2026
31 января 2026
31 января 2026
последняя новость: 20:49
31 января 2026
Израиль

В Тель-Авие арабы и евреи вышли на марш протеста против преступности в арабском секторе

Криминал в арабском секторе
время публикации: 31 января 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 20:16
В Тель-Авие арабы и евреи вышли на марш против преступности в арабском секторе
AP Photo/Ohad Zwigenberg

В Тель-Авие тысячи арабских и еврейских протестующих вышли на марш против насилия и преступности в арабском секторе, призывая правительство решить эту проблему.

Демонстрация прошла на фоне масштабной критики в адрес правоохранительных органов за их неспособность обуздать это явление. Арабские СМИ утверждают, что число участников протеста достигло примерно 10000 человек.

Председатель партии РААМ Мансур Аббас в интервью 12-му каналу заявил, что присутствуют "десятки тысяч" человек, отметив участие в марше как евреев, так и арабов.

В начале колонны демонстрантов был развернут лозунг: "Хватит безнаказанности и преступности, мы хотим жить".

Мэр Сахнина Мазен Ганаим выступил на демонстрации в Тель-Авиве, сказав: "Спросите меня, чего я хочу? Я хочу, чтобы женщина, которая забирает своего сына из детского сада, благополучно вернулась домой". Он добавил: "При этом правом правительстве было убито 750 арабов".

