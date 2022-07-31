Похороны раввина Вайса в Иерусалиме: список перекрываемых улиц

В связи с похоронами лидера ультраортодоксальной общины Иерусалима раввина Ицхака Тувии Вайса с девяти утра и примерно до полудня в столице будет частично перекрыто движение транспорта и ожидаются сильные дорожные заторы.

В частности, перекрывается движение по всем улицам, ведущим к площади Кикар-Шабат, по проспекту Хаим Бар-Лев и по всем улицам, которые к нему ведут.

Поочередно будут перекрываться улицы Кикар-Шхем, Невиим, Султан Сулейман, Рокфеллер.

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Движение по этим улицам будет возобновляться вместе с продвижением похоронной процессии.

Напомним, похороны начнутся в 10:00.

Лидер ультраортодоксальной общины Иерусалима раввин Ицхак Тувия Вайс скончался в больнице "Адаса Эйн Керем" в возрасте 95 лет. Около месяца назад он был выписан из больницы, однако в последние дни его состояние ухудшилось, и он был вновь госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Вайс был лидером антисионистских общин и завоевал известность борьбой за "святость субботы" и против призыва ультраортодоксов в ряды ЦАХАЛа. Несмотря на свои радикальные взгляды, раввин предотвратил акции протеста ультраортодоксов в День памяти павших за независимость Израиля из уважения к их семьям.