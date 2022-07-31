Похороны раввина Вайса в Иерусалиме, часть города перекрыта

В Иерусалиме проходят похороны лидера "Эда Харедит" раввина Ицхака Тувии Вайса, в которых участвуют тысячи "харедим". Во время похоронной процессии вспыхнуло несколько конфликтов между некоторыми радикальными последователями Вайса и полицией, однако в целом похороны проходят спокойно.

Лидеры "Эда Харедит" решили не называть преемника Вайса до окончания похорон на Масленичной горе в Иерусалиме.

Последователи Вайса объявили, что к носилкам с телом раввина можно прикасаться только тем, кто побывал перед похоронами в микве.

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Напомним, ранее полиция объявляла, что в столице частично перекрыто движение транспорта и ожидаются сильные дорожные заторы. В частности, перекрывается движение по всем улицам, ведущим к площади Кикар-Шабат, по проспекту Хаим Бар-Лев и по всем улицам, которые к нему ведут. Поочередно перекрываются улицы Кикар-Шхем, Невиим, Султан Сулейман, Рокфеллер.

Лидер "Эда Харедит" раввин Ицхак Тувия Вайс скончался в больнице "Адаса Эйн Керем" в возрасте 95 лет. Около месяца назад он был выписан из больницы, однако в последние дни его состояние ухудшилось, и он был вновь госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вайс был лидером антисионистских общин и завоевал известность борьбой за "святость субботы" и против призыва ультраортодоксов в ряды ЦАХАЛа. Несмотря на свои радикальные взгляды, раввин предотвратил акции протеста ультраортодоксов в День памяти павших за независимость Израиля из уважения к их семьям.

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