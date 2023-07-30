Вечером в воскресенье, 30 июля, Кнессет ушел на летние каникулы. Следующее пленарное заседание израильского парламента состоится 16 октября. Таким образом каникулы продлятся два с половиной месяца.

В последний день летней сессии Кнессет утвердил несколько важных законов: закон об электронных браслетах (для предотвращения домашнего насилия), закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления на националистической почве, закон о реформе, которая улучшит положение инвалидов ЦАХАЛа и др.

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На прошлой неделе в рамках проводимой коалицией реформы юридической системы был утвержден закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Оппозиция уже подала законопроект об отмене этого решения.

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После возвращения с летних каникул Кнессет окажется перед необходимостью принимать решение по закону о призыве. Что станет очередным испытанием для право-религиозной коалиции.

В период каникул законодатели, как правило, не прекращают работу. Но заседания Кнессета не проводятся.

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Хотя в ближайшие месяцы никакие новые законы приниматься не будут, очевидно, что массовые акции протеста противников юридической реформы продолжатся.