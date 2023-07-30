adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.713 ₪ 4.071 ₪
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Кнессет ушел на летние каникулы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Кнессет ушел на летние каникулы
    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером в воскресенье, 30 июля, Кнессет ушел на летние каникулы. Следующее пленарное заседание израильского парламента состоится 16 октября. Таким образом каникулы продлятся два с половиной месяца.

    В последний день летней сессии Кнессет утвердил несколько важных законов: закон об электронных браслетах (для предотвращения домашнего насилия), закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления на националистической почве, закон о реформе, которая улучшит положение инвалидов ЦАХАЛа и др.

    adv_11 incontent_1

    На прошлой неделе в рамках проводимой коалицией реформы юридической системы был утвержден закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Оппозиция уже подала законопроект об отмене этого решения.

    adv_12 m_ar_1

    После возвращения с летних каникул Кнессет окажется перед необходимостью принимать решение по закону о призыве. Что станет очередным испытанием для право-религиозной коалиции.

    В период каникул законодатели, как правило, не прекращают работу. Но заседания Кнессета не проводятся.

    adv_13 incontent_2

    Хотя в ближайшие месяцы никакие новые законы приниматься не будут, очевидно, что массовые акции протеста противников юридической реформы продолжатся.

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Июля 2023
    Кнессет утвердил закон об электронных браслетах
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Июля 2023
    Принят закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления на националистической почве
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 Июля 2023
    Нетаниягу объявил о трех "революционных целях" в экономике, не упомянув раскол в обществе из-за юридической реформы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Июля 2023
    Выбор Нетаниягу: закон принят – что дальше. Итоги политической недели
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:49 Ливан: боевики обстреляли военную базу из Эйн аль-Хильуэ, есть раненые
    20:54 Нетаниягу провел совещание с представителями системы безопасности по ситуации на границе с Ливаном
    20:19 Продолжаются бои в лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ на юге Ливана: за сегодняшний день шесть убитых, около 30 раненых
    19:34 Кнессет утвердил закон об электронных браслетах
    19:19 В Негеве гражданин Молдовы угнал такси, в котором находилась пассажирка
    18:11 В секторе Газы проходят массовые манифестации против правительства ХАМАСа
    17:11 Взрыв на съезде исламистской партии Пакистане, десятки погибших
    16:12 "Да здравствует Путин": в столице Нигера прошла манифестация в поддержку переворота
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5