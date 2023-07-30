Кнессет ушел на летние каникулы
Вечером в воскресенье, 30 июля, Кнессет ушел на летние каникулы. Следующее пленарное заседание израильского парламента состоится 16 октября. Таким образом каникулы продлятся два с половиной месяца.
В последний день летней сессии Кнессет утвердил несколько важных законов: закон об электронных браслетах (для предотвращения домашнего насилия), закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления на националистической почве, закон о реформе, которая улучшит положение инвалидов ЦАХАЛа и др.
На прошлой неделе в рамках проводимой коалицией реформы юридической системы был утвержден закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Оппозиция уже подала законопроект об отмене этого решения.
После возвращения с летних каникул Кнессет окажется перед необходимостью принимать решение по закону о призыве. Что станет очередным испытанием для право-религиозной коалиции.
В период каникул законодатели, как правило, не прекращают работу. Но заседания Кнессета не проводятся.
Хотя в ближайшие месяцы никакие новые законы приниматься не будут, очевидно, что массовые акции протеста противников юридической реформы продолжатся.
Кнессет утвердил закон об электронных браслетах
Принят закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления на националистической почве
Нетаниягу объявил о трех "революционных целях" в экономике, не упомянув раскол в обществе из-за юридической реформы
Выбор Нетаниягу: закон принят – что дальше. Итоги политической недели