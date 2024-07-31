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Израиль

К северу от Рамаллы взорван дом террориста, причастного к убийству двух человек

время публикации: 31 июля 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 06:08
К северу от Рамаллы взорван дом террориста, причастного к убийству двух человек
Соцсети

В ночь на 31 июля в деревне Атара, к северу от Рамаллы, силы ЦАХАЛа методом контролируемого взрыва разрушили дом террориста Мурида Дахадхэ, который был задержан за совершение теракта на перекрестке А-Миштара А-Бритит в Биньямине 7 января 2024 года. В результате этого теракта погибли 30-летний Амар Манур и 42-летняя доктор Лара Танос.

Семье террориста была уведомлена о предстоящем разрушении дома в апреле, ей была предоставлена возможность подать апелляцию.

7 января 2024 года на 465-й трассе около перекрестка А-Миштара а-Бритит был обстрелян автомобиль Volkswagen с израильскими номерными знаками. Пули попали в лобовое стекло, водитель, Амар Мансур из Иерусалима, был убит. Лара Танос из Яффо, ехавшая в автомобиле позади него, получила ранения. Палестинский водитель, проезжавший место теракта, доставил ее в больницу в Рамалле, спустя несколько часов она была перевезена в больницу "Адаса Эйн-Керем", в которой проработала 17 лет. Через две недели после теракта она скончалась от полученных ранений.

По подозрению в причастности к совершению теракта по подозрению в причастности к теракту в Биньямине были задержаны трое медицинских работников: врач-анастезиолог Айсар Баргути, житель деревни Бейт-Рима; доктор Халад аль-Харуф и медбрат Мурид Дахадхэ из деревни Атара.

Израиль
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