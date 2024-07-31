Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "У нас очень хорошая система обороны, но она не герметична"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением для прессы после того, как было официально объявлено о ликвидации в Бейруте советника Хасана Насраллы.

Даниэль Хагари сказал, что армия, службы безопасности и Управление тылом следят за развитием ситуации. На данный момент нет никаких изменений в инструкциях для населения.

"У нас очень хорошая система обороны, но защита не герметична. Следует сохранять бдительность и следить за сообщениями в СМИ. Если произойдут изменения в инструкциях для тыла, мы сообщим об этом через официальные источники информации", – сказал он.