x
31 июля 2024
|
последняя новость: 06:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2024
|
31 июля 2024
|
последняя новость: 06:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в Бейруте Фуада Шукры, советника генсека "Хизбаллы"

время публикации: 31 июля 2024 г., 00:44 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 00:48
ЦАХАЛ объявил о ликвидации в Бейруте Фуада Шукры, советника генсека "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

В ночь на 31 июля ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля.

В сообщении, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа указывается, что в качестве главы стратегического отдела "Хизбаллы" Фуад Шукра отвечал за современное вооружение группировки, в том числе за высокоточные, баллистические и крылатые ракеты, ракеты большой дальности и беспилотники.

ЦАХАЛ заявляет, что ликвидированный в Бейруте боевик несет ответственность за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и гибель израильтян и иностранных граждан.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, Фуад Шукра был ликвидирован в результате удара, нанесенного самолетами военно-воздушных сил по цели в Бейруте, ориентируясь на данные военной разведки.

Согласно "досье" ЦАХАЛа на террориста, в 90-х годах он участвовал в организации атак на военнослужащих ЦАХАЛа и бойцов Армии Южного Ливана. Он причастен к похищению тел трех израильских военнослужащих, Бени Авраама, Ади Авитана и Омера Суада, которые были убиты боевиками "Хизбаллы" во время патрулирования границы в районе горы Дов.

Кроме того, Шукра был один из организаторов теракта 23 октября 1983 года, когда при помощи заминированных грузовиков были взорваны казармы американских морских пехотинцев в Бейруте. Тогда погибли 241 американский и 58 французских военнослужащих, а также шесть мирных жителей. США объявили Шукра в международный розыск, Государственный департамент предлагает за информацию о нем награду в пять миллионов долларов.

После объявления о ликвидации "второго человека в иерархии "Хизбаллы", пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением для прессы. Он отметил, что армия, службы безопасности и Управление тылом следят за развитием ситуации. На данный момент нет никаких изменений в инструкциях для населения. "Если такие изменения будут, мы сообщим об этом через официальные источники информации", – сказал он, призвав израильтян следить за сообщениями.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2024

"Аль-Арабия": тело Фуада Шукры доставлено в одну из больниц Бейрута
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2024

Семь человек погибли и более 60 ранены в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию в Бейруте
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2024

Цель ликвидации в Бейруте: второй человек в руководстве "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024

ЦАХАЛ: в Бейруте атакован командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе