ЦАХАЛ объявил о ликвидации в Бейруте Фуада Шукры, советника генсека "Хизбаллы"

В ночь на 31 июля ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля.

В сообщении, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа указывается, что в качестве главы стратегического отдела "Хизбаллы" Фуад Шукра отвечал за современное вооружение группировки, в том числе за высокоточные, баллистические и крылатые ракеты, ракеты большой дальности и беспилотники.

ЦАХАЛ заявляет, что ликвидированный в Бейруте боевик несет ответственность за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и гибель израильтян и иностранных граждан.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, Фуад Шукра был ликвидирован в результате удара, нанесенного самолетами военно-воздушных сил по цели в Бейруте, ориентируясь на данные военной разведки.

Согласно "досье" ЦАХАЛа на террориста, в 90-х годах он участвовал в организации атак на военнослужащих ЦАХАЛа и бойцов Армии Южного Ливана. Он причастен к похищению тел трех израильских военнослужащих, Бени Авраама, Ади Авитана и Омера Суада, которые были убиты боевиками "Хизбаллы" во время патрулирования границы в районе горы Дов.

Кроме того, Шукра был один из организаторов теракта 23 октября 1983 года, когда при помощи заминированных грузовиков были взорваны казармы американских морских пехотинцев в Бейруте. Тогда погибли 241 американский и 58 французских военнослужащих, а также шесть мирных жителей. США объявили Шукра в международный розыск, Государственный департамент предлагает за информацию о нем награду в пять миллионов долларов.

После объявления о ликвидации "второго человека в иерархии "Хизбаллы", пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением для прессы. Он отметил, что армия, службы безопасности и Управление тылом следят за развитием ситуации. На данный момент нет никаких изменений в инструкциях для населения. "Если такие изменения будут, мы сообщим об этом через официальные источники информации", – сказал он, призвав израильтян следить за сообщениями.