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Израиль

Стрельба к югу от Беэр-Шевы: один мужчина убит, другой тяжело ранен

время публикации: 31 июля 2024 г., 02:02 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 05:26
Стрельба к югу от Беэр-Шевы: один мужчина убит, другой тяжело ранен
Пресс-служба полиции Израиля

Поздно вечером 30 июля на 40-м шоссе около Неот Ховав, к югу от Беэр-Шевы, в результате нападения с применением огнестрельного оружия были тяжело ранены двое мужчин. Один из раненых, примерно 35 лет, умер.

Второй раненый, примерно 25 лет, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция проводит расследование. Объявлено, что речь идет о криминальном нападении (не теракте).

Израиль
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