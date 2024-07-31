Стрельба к югу от Беэр-Шевы: один мужчина убит, другой тяжело ранен

Поздно вечером 30 июля на 40-м шоссе около Неот Ховав, к югу от Беэр-Шевы, в результате нападения с применением огнестрельного оружия были тяжело ранены двое мужчин. Один из раненых, примерно 35 лет, умер.

Второй раненый, примерно 25 лет, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция проводит расследование. Объявлено, что речь идет о криминальном нападении (не теракте).