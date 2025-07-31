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Израиль

Внимание, розыск: пропал 16-летний Элиягу Илани из Иерусалима

Иерусалим
Полиция
Розыск
время публикации: 31 июля 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 13:37
Внимание, розыск: пропал 16-летний Элиягу Илани из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 16-летнего Элиягу Илани из Иерусалима. В последний раз его видели вечером 12 июля в Иерусалиме в районе Рамат-Шломо, у синагоги "Мишкенот" на улице Садигур. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 1.60, короткие черные волосы, худощавое телосложение.

Описание одежды: черные брюки, белая рубашка и черный свитер поверх нее, черная кипа. Носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.

Израиль
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