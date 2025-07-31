МИД Израиля сообщил о работах по обеспечению пресной водой жителей Газы
время публикации: 31 июля 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 13:31
Начались работы по подключению спонсируемого ОАЭ водопровода от опреснительной установки в Египте к району Аль-Мауаси вдоль побережья в южной части сектора Газы, сообщает МИД Израиля.
"Линия будет обслуживать около 600 тысяч жителей и будет работать независимо от израильских линий подачи воды в сектор. Ожидается, что работы займут несколько недель", – говорится в сообщении.
Работы были начаты 30 июля.
Израиль продолжает координировать гуманитарную помощь гражданскому населению Газы совместно с международными партнерами.