МИД Израиля сообщил о работах по обеспечению пресной водой жителей Газы

Начались работы по подключению спонсируемого ОАЭ водопровода от опреснительной установки в Египте к району Аль-Мауаси вдоль побережья в южной части сектора Газы, сообщает МИД Израиля.

"Линия будет обслуживать около 600 тысяч жителей и будет работать независимо от израильских линий подачи воды в сектор. Ожидается, что работы займут несколько недель", – говорится в сообщении.

Работы были начаты 30 июля.

Израиль продолжает координировать гуманитарную помощь гражданскому населению Газы совместно с международными партнерами.