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Израиль

ЦАХАЛ: 98-я дивизия завершила очередную миссию в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 31 июля 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 09:58
ЦАХАЛ: 98-я дивизия завершила очередную миссию в Газе
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Сегодня, 31 июля, 98-я дивизия ЦАХАЛа завершила свою очередную миссию в Газе. В течение нескольких месяцев силы дивизии действовали как на юге, так и на севере сектора – в Хан-Юнисе, Шуджийе и Зайтуне.

В рамках военных действий силами 98-й дивизии в Газе было уничтожено более 1500 объектов инфраструктуры террористов и ликвидированы десятки боевиков – в том числе, из батальона "Шуджаийя" ХАМАСа, действовавшего на востоке города Газа и участвовавшего в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Израиль
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