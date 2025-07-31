ЦАХАЛ: 98-я дивизия завершила очередную миссию в Газе

Сегодня, 31 июля, 98-я дивизия ЦАХАЛа завершила свою очередную миссию в Газе. В течение нескольких месяцев силы дивизии действовали как на юге, так и на севере сектора – в Хан-Юнисе, Шуджийе и Зайтуне.

В рамках военных действий силами 98-й дивизии в Газе было уничтожено более 1500 объектов инфраструктуры террористов и ликвидированы десятки боевиков – в том числе, из батальона "Шуджаийя" ХАМАСа, действовавшего на востоке города Газа и участвовавшего в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.