В Негеве девушку ужалил желтый скорпион, она в тяжелом состоянии

Рано утром 31 июля в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве была доставлена 17-летняя девушка, которую ужалил скорпион. Пострадавшая в тяжелом, но стабильном состоянии, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Судя по сообщению МАДА, пострадавшую сначала доставили в пункт скорой помощи на шоссе 31 недалеко от перекрёстка Арад. После того, как ее ужалил желтый скорпион, у девушки возникла опасная для жизни сердечная аритмия.

Специалисты отмечают высокую сезонную активность скорпионов, особенно в Негеве.

Желтый скорпион (Leiurus quinquestriatus, именуемый также палестинским или израильским скорпионом) обладает активным и довольно агрессивным характером. Их яд очень сильный и содержит смесь нейротоксинов c дозой ЛД50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы). Активность яда зависит от клешней: у особей с сильными клешнями яд менее опасный, нежели у особей со слабыми клешнями. Он наиболее опасен для детей, стариков и ослабленных людей (особенно людей с заболеваниями сердца); для взрослых здоровых людей представляет меньшую опасность. Однако любая интоксикация может завершиться анафилаксией – потенциально опасной для жизни аллергией на яд. Обычная причина смерти в случаях, когда человека жалит желтый скорпион – отек лёгких.