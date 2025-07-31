Вооруженное нападение на севере Израиля, тяжело ранен мужчина
время публикации: 31 июля 2025 г., 05:11 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 05:38
Рано утром 31 июля в больницу "А-Эмек" в Афуле был доставлен 61-летний мужчина, который получил пулевые ранения. Он в тяжелом и нестабильном состоянии, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Судя по сообщению МАДА, мужчина был ранен в результате вооруженного нападения на территории местного совета Маале-Ирон, где проживают арабы-мусульмане.
Полиция проводит расследование.