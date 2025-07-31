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Израиль

ХАМАС обвинил ЦАХАЛ в убийстве более 50 человек возле грузовиков с продуктами. ЦАХАЛ это отрицает

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 31 июля 2025 г., 00:28 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 00:34
ХАМАС обвинил ЦАХАЛ в убийстве более 50 человек возле грузовиков с продуктами. ЦАХАЛ это отрицает
Jehad Alshrafi

ХАМАС утверждает, что на севере сектора Газы израильские военные открыли огонь по толпе палестинцев, собравшихся возле грузовиков с гуманитарной помощью. Источники в ЦАХАЛе это опровергают.

Медперсонал больницы "Шифа" сообщает о 55 убитых и десятках раненых.

Источник в израильских силах безопасности заявил радиостанции "Кан Бет", что по данным предварительного расследования, ЦАХАЛ не причастен к этому инциденту. Стрельбу вели люди, находившиеся в гуще толпе. Кроме того, когда начался хаос, водители грузовиков сдвинулись с места и поехали на людей. Множество палестинцев пострадали в результате наездов.

Отметим, что официально ЦАХАЛ обвинения ХАМАСа не комментирует.

Израиль
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