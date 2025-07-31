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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 31 июля: спад жары, переменная облачность

Погода
время публикации: 31 июля 2025 г., 05:41 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 05:47
Прогноз погоды в Израиле на 31 июля: спад жары, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 31 июля, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 23-32, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-30, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-33, на Голанских высотах – 22-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.

Израиль
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