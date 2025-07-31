Условия для купания на пляжах Израиля: спад жары, медуз почти нет

В эти выходные на пляжах будет много отдыхающих: жара спадет, вода очень теплая. "Сезон медуз" закончился, около восточного побережья Средиземного моря медузы сейчас встречаются редко. Но высота волн на средиземноморском побережье более 1 м.

В четверг-субботу, 24-26 июля, в Израиле температура будет выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 30-31 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 30 градусов. Высота волн – до 1,2 м, временами возможно более значительное волнение.

В Эйлате днем – 40-41 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 33-35 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 36-37 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – более 30 градусов.