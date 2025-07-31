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Израиль

Пожарные эвакуировали всех лошадей из конюшни в Мишмар а-Шива, огонь локализован

время публикации: 31 июля 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 15:49
Пожарные эвакуировали всех лошадей из конюшни в Мишмар а-Шива, огонь локализован
Фото: пресс-служба пожарной охраны Ришон ле-Циона, Идан Пинчевский

Пожарная станция Ришон ле-Циона сообщает о завершении эвакуации животных на конной ферме в поселке Мишмар а-Шива, где загорелась одна из конюшен. Из горящего здания были эвакуированы десять лошадей, все они невредимы.

Огонь удалось взять под контроль, его тушение продолжается. В пожарной охране отмечают, что огонь очень быстро охватил строение, создав реальную опасность для животных, но быстрые и решительные действия специалистов предотвратили трагедию.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

Пожар в конюшне в поселке Мишмар а-Шива, идет эвакуация лошадей