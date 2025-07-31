Израиль передал друзам Ас-Суэйды пакет помощи на два миллиона шекелей

МИД Израиля осуществил успешную передачу гуманитарной помощи для друзов в Ас-Суэйде: речь идет о продовольственных наборах, медицинском оборудовании, аптечках первой помощи, лекарствах и других предметах первой необходимости.

Пакет гуманитарной помощи стоимостью два миллиона шекелей предназначен для районов, непосредственно пострадавших от жестоких нападений несколько недель назад. Это уже второй пакет помощи, который министерство иностранных дел Израиля направило сирийским друзом, предыдущий груз был передан в марте.

Решение о предоставлении гуманитарной помощи друзам Ас-Суэйды было принято министром иностранных дел Гидеоном Сааром после резни, осуществленной бедуинами в отношении друзов в Ас-Суэйде и последовавшей вслед за резней бойни по прибытии солдат аль-Джулани к месту конфликта.