Нетаниягу призвал Саара и Беннета создать вместе правое правительство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением. Это было первое публичное выступление премьер-министра после выборов в Кнессет 24-го созыва.

"На этих выборах народ сказал свое слово. Правые партии получили 65 мандатов, и я призываю Нафтали Беннета и Гидеона Саара поддержать создание правого правительства", - сказал Нетаниягу.

Он добавил, что скорейшее создание стабильного правительства необходимо из-за тех задач, которые стоят перед Израилем. "Любое другое правительство не будет стабильным из-за тех противоречий, которые будут заключены в его составе. Он обратился к Нафтали Беннету и Гидеону Саару. "Это не секрет, что между нами было немало разногласий, но нам удавалось их преодолеть. Я призываю оставить прошлое позади и создать прочное правительство, которое просуществует годы. Вернитесь домой, и давайте работать вместе на благо граждан Израиля", - сказал Нетаниягу.

В ответ на это обращение Биньямина Нетаниягу, глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар заявил: "В тот самый день, когда Нетаниягу вновь распространяет лживые обвинения по моему адресу и по адресу президента, он призывает меня присоединиться к его правительству. Я выполню свое обещание избирателям и не присоединюсь к правительству, которое возглавляет Нетаниягу". Он также отметил, что другие члены партии "Ликуд", Эдельштейн, Кац или Баркат, могли бы легко и быстро сформировать правительство.

Из партии "Ямина" передали: "Нафтали Беннет заботится о государстве, а не о министерских портфелях. Беннет продолжит работать на благо всех граждан страны, стремясь сформировать правительство, которое сумеет вывести Израиль из хаоса".