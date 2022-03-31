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NEWSru.co.il :: В Израиле31 марта 2022 г., 23:43

20-летний мужчина доставлен мертвым на станцию МАДА в Бака аль-Гарбия

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20-летний мужчина доставлен мертвым на станцию МАДА в Бака аль-Гарбия

На станцию "скорой помощи" МАДА в Бака аль-Гарбия был доставлен на частном автомобиле 20-летний мужчина со множественными огнестрельными ранениями. У него не прощупывался пульс, и он не дышал. Парамедики констатировали смерть мужчины.

По данным новостной службы "Кешет", мужчина, доставивший раненого, утверждал, что нашел его лежащим на обочине дороге между Джатом и Бака аль-Гарбией. Мужчина задержан полицией.

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