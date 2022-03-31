Правительство выделит дополнительно 181 млн шекелей на усиление полиции

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев договорились о дополнительном бюджете на усиление израильской полиции в чрезвычайной ситуации в размере 181 млн шекелей

Бюджет будет переведен полиции в два этапа:



1. 111 млн шек. будут перечислены немедленно.

2. 70 млн шек. будут перечислены до августа.



Дополнительное ассигнование выделяется израильской полиции в свете серьезных проблем, с которыми ведомство сталкивается сегодня, а также с учетом оперативных нужд, копившихся последние годы, и будет направлено на следующие потребности:

- Реализацию первого этапа формирования "Пограничной бригады" на базе сил резервистов.



- Призыв 200 военнослужащих на постоянную службу в МАГАВ.



- Закупку 6500 керамических бронежилетов, 4000 шлемов и 40 мотоциклов.



- Оснащение 10 резервных рот пограничной полиции.



- Призыв добровольцев, консолидацию и поддержку Национальной гвардии, набор резервистов.



Премьер-министр Нафтали Беннет: "В течение многих лет израильской полицией пренебрегали, ее оперативные потребности, необходимые для выполнения задач, не удовлетворялись. Мы это исправляем и выделяем ресурсы для выполнения священной миссии – защиты общественной безопасности. Сильная полиция = сильный Израиль. Это уравнение, которое мы реализуем. Идет волна террора, направленного против граждан Израиля, и мы используем все средства и действуем на всех направлениях, чтобы восстановить безопасность и чувство безопасности. Это наш долг. Вместе победим как раньше, так и в этот раз".