Минздрав ХАМАСа: в результате удара ЦАХАЛа около Хан-Юниса убиты не менее 11 человек

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса, были убиты 11 человек.

Опубликованы имена девяти убитых (возраст не указан). Судя по именам, все или почти все убитые – мужчины.

ЦАХАЛ пока комментариев по этой информации не дает.

Сведения уточняются.