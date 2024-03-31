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Израиль

Минздрав ХАМАСа: в результате удара ЦАХАЛа около Хан-Юниса убиты не менее 11 человек

время публикации: 31 марта 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 11:16
Минздрав ХАМАСа: в результате удара ЦАХАЛа около Хан-Юниса убиты не менее 11 человек
AP Photo/Adel Hana

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса, были убиты 11 человек.

Опубликованы имена девяти убитых (возраст не указан). Судя по именам, все или почти все убитые – мужчины.

ЦАХАЛ пока комментариев по этой информации не дает.

Сведения уточняются.

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