Минздрав ХАМАСа: в результате удара ЦАХАЛа около Хан-Юниса убиты не менее 11 человек
время публикации: 31 марта 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 11:16
Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса, были убиты 11 человек.
Опубликованы имена девяти убитых (возраст не указан). Судя по именам, все или почти все убитые – мужчины.
ЦАХАЛ пока комментариев по этой информации не дает.
Сведения уточняются.
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