Террорист, совершивший нападение в Беэр-Шеве, жил в Рахате и "был известен полиции"

Командующий Южным округом полиции генерал-майор Амир Коэн сообщил, что террорист, напавший на военнослужащих в районе центрального автовокзала в Беэр-Шеве, "был известен полиции".

По словам Коэна, следствием установлен, что террорист, житель бедуинского города Рахат, около 7:40 сел в автобус, который доставил его в Беэр-Шеву, около 8:35 на центральном автовокзале он вытащил нож и напал на военнослужащих (один был ранен, другой пострадал от нервного шока), террорист был застрелен другим военнослужащим.

Коэн отметил, что у террориста была судимость за преступления, связанные с наркотиками и хищениями, он должен был начать отбывать наказание в виде общественных работ.