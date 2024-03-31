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Израиль

Террорист, совершивший нападение в Беэр-Шеве, жил в Рахате и "был известен полиции"

время публикации: 31 марта 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 10:40
Террорист, совершивший нападение в Беэр-Шеве, жил в Рахате и "был известен полиции"
Dudu Greenspan/Flash90

Командующий Южным округом полиции генерал-майор Амир Коэн сообщил, что террорист, напавший на военнослужащих в районе центрального автовокзала в Беэр-Шеве, "был известен полиции".

По словам Коэна, следствием установлен, что террорист, житель бедуинского города Рахат, около 7:40 сел в автобус, который доставил его в Беэр-Шеву, около 8:35 на центральном автовокзале он вытащил нож и напал на военнослужащих (один был ранен, другой пострадал от нервного шока), террорист был застрелен другим военнослужащим.

Коэн отметил, что у террориста была судимость за преступления, связанные с наркотиками и хищениями, он должен был начать отбывать наказание в виде общественных работ.

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