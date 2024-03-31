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Израиль

ЦАХАЛ в Газе: бои в "Шифе", ликвидированы десятки боевиков, ВВС атаковали более 80 целей. Видео

время публикации: 31 марта 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 09:26
ЦАХАЛ в Газе: бои в "Шифе", ликвидированы десятки боевиков, ВВС атаковали более 80 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Идут бои около больницы "Шифа" в городе Газа. На севере, в центре и на юге сектора ликвидировано множество террористов. ВВС за последние сутки атаковали более 80 целей в Газе.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С 17 марта здесь были ликвидированы сотни террористов. За последние сутки в этом районе были убиты несколько боевиков.

Силы 215-й бригады и ВВС атаковали несколько зданий в районе Рималь (на севере сектора Газы), откуда были выпущены противотанковые ракеты и предприняты попытки снайперского обстрела израильских солдат. Боевики, причастные к обстрелам, ликвидированы.

Бойцы бригады "Нахаль", действуя в центре сектора Газы, за последние сутки ликвидировали более 15 террористов.

Силы 98-й дивизии продолжают действовать на юге сектора Газы. Бойцы 7-й бригады и ВВС ликвидировали нескольких террористов, инженерными силами уничтожено несколько террористических инфраструктур. Бойцы бригады "Коммандос", действуя в районе Аль-Амаль при поддержке ВВС ликвидировали нескольких террористов и инфраструктуру, которую они использовали в качестве прикрытия. Бойцы бригады "Гивати" снайперским огнем и минометными снарядами за последние сутки уничтожили около 15 террористов.

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