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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы". В результате обстрела из Ливана ранен военнослужащий

время публикации: 31 марта 2024 г., 14:17 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 14:26
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы". В результате обстрела из Ливана ранен военнослужащий
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 31 марта в ответ на ракетные обстрелы с ливанской территории израильские ВВС атаковали объекты террористической организации "Хизбалла" в районах Аль-Хиам и Раб ат-Талатин на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла превентивный удар по цели в районе Хулы.

Сообщается также, что в ночь на 31 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект "Хизбаллы" в районе Аль-Джибин.

Подтверждается в последние несколько часов из Ливана были обстреляны районы Маргалиот и Малкия. ЦАХАЛ атаковал точки запуска ракет.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в результате обстрелов из Ливана один израильский военнослужащий был легко ранен, он доставлен в больницу.

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