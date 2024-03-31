Нетаниягу: "Единственный, кто выиграет от досрочных выборов в Израиле, это – ХАМАС"

В воскресенье, 31 марта, Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением, посвященным операции в секторе Газы, разногласиям на переговорах с ХАМАСом, а также прокомментировал требования проведения досрочных выборов.

Биньямин Нетаниягу высоко оценил действия израильской армии в ходе операции в больнице "Шифа". Он напомнил, что на территории больницы были ликвидированы десятки боевиков, сотни террористов были задержаны, сотни добровольно сдались в руки израильских военнослужащих. "Нигде в мире больницы не выглядит так, как в секторе Газы", – заявил Нетаниягу.

"Боль и страдания семей похищенных – это наша общая боль", – сказал премьер-министр и заверил, что правительство остается приверженным своему обещанию вернуть из плена всех похищенных израильтян. При этом отметил, что на фоне военной операции в Газе продолжаются переговоры с ХАМАСом. Нетаниягу повторил, что военное давление на ХАМАС необходимо для того, чтобы добиться сделки, в рамках которой будут возвращены похищенные.

Премьер-министр заявил, что одобрено проведение операции в Рафахе. "На это потребуется время, но это необходимо. Нет победы без операции в Рафахе и уничтожения там ХАМАСа", – сказал он.

Нетаниягу прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в Иерусалиме и Тель-Авиве. Он сказал, что "сейчас не время для проведения досрочных выборов". По его словам, выборы парализуют Израиль как минимум на полгода, а это приведет к прекращению операции в Газе, прекращению переговоров. По мнению Нетаниягу, единственная сторона, которая выиграет от досрочных выборов в Израиле, это – ХАМАС.