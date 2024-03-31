x
31 марта 2024
|
последняя новость: 20:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2024
|
31 марта 2024
|
последняя новость: 20:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Нетаниягу: "Единственный, кто выиграет от досрочных выборов в Израиле, это – ХАМАС"

время публикации: 31 марта 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 20:05
Нетаниягу: "Единственный, кто выиграет от досрочных выборов в Израиле – это ХАМАС"
Olivier Fitoussi/POOL

В воскресенье, 31 марта, Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением, посвященным операции в секторе Газы, разногласиям на переговорах с ХАМАСом, а также прокомментировал требования проведения досрочных выборов.

Биньямин Нетаниягу высоко оценил действия израильской армии в ходе операции в больнице "Шифа". Он напомнил, что на территории больницы были ликвидированы десятки боевиков, сотни террористов были задержаны, сотни добровольно сдались в руки израильских военнослужащих. "Нигде в мире больницы не выглядит так, как в секторе Газы", – заявил Нетаниягу.

"Боль и страдания семей похищенных – это наша общая боль", – сказал премьер-министр и заверил, что правительство остается приверженным своему обещанию вернуть из плена всех похищенных израильтян. При этом отметил, что на фоне военной операции в Газе продолжаются переговоры с ХАМАСом. Нетаниягу повторил, что военное давление на ХАМАС необходимо для того, чтобы добиться сделки, в рамках которой будут возвращены похищенные.

Премьер-министр заявил, что одобрено проведение операции в Рафахе. "На это потребуется время, но это необходимо. Нет победы без операции в Рафахе и уничтожения там ХАМАСа", – сказал он.

Нетаниягу прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в Иерусалиме и Тель-Авиве. Он сказал, что "сейчас не время для проведения досрочных выборов". По его словам, выборы парализуют Израиль как минимум на полгода, а это приведет к прекращению операции в Газе, прекращению переговоров. По мнению Нетаниягу, единственная сторона, которая выиграет от досрочных выборов в Израиле, это – ХАМАС.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

177-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

В нескольких районах Иерусалима проходят акции протеста. Столкновения в Меа-Шеарим