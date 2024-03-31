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Израиль

В нескольких районах Иерусалима проходят акции протеста. Столкновения в Меа-Шеарим

время публикации: 31 марта 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 19:30
В нескольких районах Иерусалима проходят акции протеста. Столкновения в Меа-Шеарим
Chaim Goldberg/FLASH90

Возле Кнессета, возле дома семьи Нетаниягу и квартале Меа-Шеарим проходит массовые акции протеста. Корреспондент радиостанции "Кан Бет" в 19:00 передал, что около здания Кнессета находятся около 10 тысяч демонстрантов. Люди продолжают прибывать.

На площади Кикар а-Шаббат в религиозном квартале Меа-Шеарим проходит акция протеста активистов организации "Братья по оружию" ("Ахим ле-Нешек"). Они требуют от жителей квартала "разделить бремя военной службы", жители бросают в них яйца и пластиковые бутылки с водой.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Меа-Шеарим происходят столкновения между активистами "Ахим ле-Нешек" и местными жителями. Полицейскими задержан один из членов ультрарелигиозной общины, при задержании он оказывал сопротивление стражам порядка. При этом в сообщении полиции "нарушителями правопорядка" называются "Братья по оружию", поскольку проведение акции на Кикар а-Шабат не было согласовано заранее.

В социальных сетях сообщается о переполненных поездах, следующих в Иерусалим. Тысячи людей, собиравшихся участвовать в демонстрациях в Иерусалиме, находятся на железнодорожных станциях, не имея возможности уехать.

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