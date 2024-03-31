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Израиль

Снят ряд ограничений по районам, расположенным около границы Газы

время публикации: 31 марта 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 07:03
Снят ряд ограничений по районам, расположенным около границы Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Утром 31 марта командование Южного округа ЦАХАЛа объявило о снятии ряда ограничений по районам, расположенным в непосредственной близости от границы сектора Газы.

Объявлено, что закрытыми военными зонами больше не считаются лес Реим и район Моп Даром. Открыт доступ на ряд сельскохозяйственных территорий в кибуце Яд Мордехай и кибуце Мефальсим.

Особо отмечается, что сняты ограничения на доступ в район, где 7 октября 2023 года проходил фестиваль Nova (в лесу Реим). То есть граждане могут беспрепятственно посещать мемориал, созданный в этом районе.

Отметим, что в последние дни не фиксировалось обстрелов израильской территории из сектора Газы. Однако при посещении приграничных районов надо соблюдать осторожность и следовать указаниям военных.

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