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Израиль

Военный беспилотник упал в кибуце Нирим, нет угрозы утечки информации

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 31 марта 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 18:17
Военный беспилотник упал в кибуце Нирим, нет угрозы утечки информации
Tomer Neuberg/Flash90

Принадлежащий ЦАХАЛу беспилотный летательный аппарат разбился на территории кибуца Нирим, недалеко от границы с сектором Газы. В Армии обороны Израиля отмечают, что причиной инцидента стала техническая неисправность аппарата.

Военные подчеркивают, что падение БПЛА не было вызвано враждебными действиями и нет угрозы утечки информации. Инцидент расследуется.

Израиль
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