Военный беспилотник упал в кибуце Нирим, нет угрозы утечки информации

Принадлежащий ЦАХАЛу беспилотный летательный аппарат разбился на территории кибуца Нирим, недалеко от границы с сектором Газы. В Армии обороны Израиля отмечают, что причиной инцидента стала техническая неисправность аппарата.

Военные подчеркивают, что падение БПЛА не было вызвано враждебными действиями и нет угрозы утечки информации. Инцидент расследуется.