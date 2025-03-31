Военный беспилотник упал в кибуце Нирим, нет угрозы утечки информации
время публикации: 31 марта 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 18:17
Принадлежащий ЦАХАЛу беспилотный летательный аппарат разбился на территории кибуца Нирим, недалеко от границы с сектором Газы. В Армии обороны Израиля отмечают, что причиной инцидента стала техническая неисправность аппарата.
Военные подчеркивают, что падение БПЛА не было вызвано враждебными действиями и нет угрозы утечки информации. Инцидент расследуется.
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