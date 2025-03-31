ХАМАС отказывается обсуждать разоружение боевиков до создания палестинского государства

Представители 13 палестинских террористических группировок после встречи в Бейруте, о которой не было объявлено заранее, сообщили посредникам в Египте и Катаре, что любое обсуждение идеи отказа от разоружения боевиков в секторе Газы "недопустимо".

Политические лидеры террористических группировок, включая ХАМАС, "Исламский джихад", "Комитеты народного сопротивления", "Народный фронт освобождения Палестины", "Демократический фронт освобождения Палестины" и других, после встречи в Бейруте опубликовали совместное заявление, в котором указывается, что вопрос оружия является "красной линией". Об этом в понедельник, 31 марта, сообщает "Рай аль-Йом".

Сообщается также, что послание представителей террористических группировок передано не только посредникам в Катаре и в Египте, но и представителям Турции и США.

Террористы подчеркивают, что они не пойдут на компромисс в отношении своего оружия, но могут начать обсуждение этого вопроса, если Израиль полностью выведет войска из сектора Газы, будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня и начнется обсуждение создания палестинского государства.

Лишь в этом случае террористические группировки во главе с ХАМАСом будут "готовы обсудить интеграцию своих военных подразделений" в институты создаваемого палестинского государства.

Один из лидеров ХАМАСа Муса Абу Марзук ранее заявлял, что вопрос об оружии может быть вынесен на обсуждение, когда начнется реализация проекта создания палестинского государства. Представитель ХАМАСа Халиль аль-Хайя, комментируя вопрос о возможности разоружения – требование, на котором настаивают Израиль и США, – также назвал оружие боевиков "красной линией".

Представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри призвал в понедельник, 31 марта, "всех, кто способен носить оружие в любой точке мира" противостоять плану президента США Дональда Трампа по добровольному выселению палестинцев из сектора Газы. "Перед лицом этого дьявольского плана, сочетающего массовые убийства и голод, каждый, кто может носить оружие в любой точке мира, должен действовать. Не жалейте бомбы, пули, ножа или камня, пусть все прервут свое молчание, мы все будем виновны, если интересы Америки и сионистской оккупации останутся в безопасности, в то время как Газа подвергается резне и голоду".