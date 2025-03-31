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Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей южной части сектора Газы немедленно эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 31 марта 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 10:22
ЦАХАЛ призвал жителей южной части сектора Газы немедленно эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей южной части сектора Газы, Рафиаха и окрестных районов, призывая их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

"Всем жителям сектора Газы, находящимся в районах Рафиаха, муниципалитетах Наср и Шаука, восточных и западных районов южной части сектора Газы, кварталов Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан аль-Наджар, – сказано в этом обращении. – Армия обороны Израиля возобновляет интенсивные боевые действия, направленные на уничтожение потенциала террористических организаций в этих районах. Ради вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться в центры размещения в аль-Мауази".

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