ЦАХАЛ призвал жителей южной части сектора Газы немедленно эвакуироваться

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей южной части сектора Газы, Рафиаха и окрестных районов, призывая их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

"Всем жителям сектора Газы, находящимся в районах Рафиаха, муниципалитетах Наср и Шаука, восточных и западных районов южной части сектора Газы, кварталов Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан аль-Наджар, – сказано в этом обращении. – Армия обороны Израиля возобновляет интенсивные боевые действия, направленные на уничтожение потенциала террористических организаций в этих районах. Ради вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться в центры размещения в аль-Мауази".