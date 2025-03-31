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Израиль

В Меа-Шеарим был задержан подозреваемый в нанесении свастик на машины МАДА

время публикации: 31 марта 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 09:24
В Меа-Шеарим был задержан подозреваемый в нанесении свастик на машины МАДА
Пресс-служба полиции Израиля
В Меа-Шеарим был задержан подозреваемый в нанесении свастик на машины МАДА
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером 30 марта в иерусалимском квартале Меа-Шеарим во время массовой антисионистской акции был задержан ультраортодокс из Бней-Брака (примерно 20 лет), который разыскивался по подозрению в причастности к акту вандализма.

Во время задержания подозреваемый нес плакат с надписью: "Нет у нас участи или удела в сионистском государстве". Он попытался оказать сопротивление полицейским.

В ночь на 9 марта 2025 года две бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) прибыли по вызову в квартал Меа-Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи, для оказания срочной медицинской помощи. Пока парамедики и врачи находились в квартире пациента, оказывая ему медицинскую помощь, был совершен акт вандализма: злоумышленник нарисовал свастики поверх израильских флагов на автомобилях МАДА. По версии следствия, это преступление было совершено молодым мужчиной, задержанным вечером 30 марта.

Израиль
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Машины МАДА во время оказания помощи в Меа-Шеарим были разрисованы свастиками