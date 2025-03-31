Трое военнослужащих ЦАХАЛа отправлены на гауптвахту за порчу имущества в деревне Джинба

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала итоги расследования, проведенного командующим Центральным военным округом генерал-майором Ави Балутом по итогам инцидента с порчей имущества во время операции, проводившейся ЦАХАЛом в деревне Джинба на юге Хевронского нагорья.

Во время операции по поиску незаконного оружия военнослужащие проводили обыски в таких объектах, как школы и медицинский пункт, без необходимого для этого разрешения, и нанесли ущерб находившемуся там оборудованию.

Кроме того, военнослужащие не доложили о нестандартной активности, и об инциденте стало известно из записей, распространенных в сетях.

Расследование показало, что поставленная перед батальоном боевая задача была составлена непрофессионально, и что командование бригады не выполнило свою ответственность по подготовке батальона и по контролю за его действиями.

Командующий округом подчеркнул, что инцидент является нарушением профессиональных и ценностных стандартов ЦАХАЛа.

По итогам расследования командиру бригады Иудеи было сделано командное замечание. Командиру батальона был объявлен командный выговор. Командиру роты был объявлен командный выговор. Командир взвода был приговорен к 7 дням гауптвахты и отстранен от должности, еще один командир взвода был наказан отменой увольнительных. Два бойца, принимавших участие инциденте с порчей имущества, были приговорены к 7 дням гауптвахты.