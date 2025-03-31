В Иерихоне задержаны супруги, в доме которых нашли сотни птиц и тысячи старинных серебряных монет

Полиция сообщает о задержании в Иерихоне мужа и жены (примерно 40 и 30 лет) по подозрению в контрабанде тысяч старинных серебряных монет и около 400 охраняемых птиц общей стоимостью в миллионы шекелей.

Совместно с бойцами пограничной полиции, сотрудниками Управления древностей Израиля и сотрудниками Управления природы и парков Израиля был проведен обыск в доме подозреваемых, в ходе которого было найдено тайное помещение, в котором находились около 400 охраняемых птиц разных видов, 120 тысяч шекелей наличными и тысячи старинных серебряных монет.

Из сообщения пресс-службы полиции неясно, почему заявлено именно о контрабанде, так как монеты, например, могли быть найдены в ходе незаконных археологических раскопок на территории Израиля и Палестинской автономии.

Расследование по данному делу продолжается.