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Израиль

В Иерихоне задержаны супруги, в доме которых нашли сотни птиц и тысячи старинных серебряных монет

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 31 марта 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 16:20
В Иерихоне задержаны супруги, в доме которых нашли сотни птиц и тысячи старинных серебряных монет
Пресс-служба полиции Израиля
В Иерихоне задержаны супруги, в доме которых нашли сотни птиц и тысячи старинных серебряных монет
Пресс-служба полиции Израиля
В Иерихоне задержаны супруги, в доме которых нашли сотни птиц и тысячи старинных серебряных монет
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании в Иерихоне мужа и жены (примерно 40 и 30 лет) по подозрению в контрабанде тысяч старинных серебряных монет и около 400 охраняемых птиц общей стоимостью в миллионы шекелей.

Совместно с бойцами пограничной полиции, сотрудниками Управления древностей Израиля и сотрудниками Управления природы и парков Израиля был проведен обыск в доме подозреваемых, в ходе которого было найдено тайное помещение, в котором находились около 400 охраняемых птиц разных видов, 120 тысяч шекелей наличными и тысячи старинных серебряных монет.

Из сообщения пресс-службы полиции неясно, почему заявлено именно о контрабанде, так как монеты, например, могли быть найдены в ходе незаконных археологических раскопок на территории Израиля и Палестинской автономии.

Расследование по данному делу продолжается.

Израиль
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