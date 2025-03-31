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Израиль

Инвалидная мотоколяска сбила пожилую женщину в Нетании, она в тяжелом состоянии

ДТП
Нетания
время публикации: 31 марта 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:52
Инвалидная мотоколяска сбила пожилую женщину в Нетании, она в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Пинскер в Нетании инвалидная мотоколяска ("кольноит") сбила пожилую женщину. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон.

Прибывшие на место происшествия медики МАДА обнаружили женщину в возрасте около 70 лет, лежавшую на проезжей части. Пострадавшая получила тяжелые травмы головы и конечностей.

Оказав женщине неотложную помощь, на реанимационном автомобиле ее доставили в больницу "Ланиадо" в Нетании в тяжелом состоянии.

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