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Израиль

Самолет с направляющимися в Польшу старшеклассниками экстренно приземлился в Турции

Турция
Авиация
время публикации: 31 марта 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:40

Самолет, на борту которого находятся около 150 израильских старшеклассников, следовавших на традиционную экскурсию в Польшу, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Анталии (Турция).

По сообщению министерства образования, причиной была выявленная техническая неполадка в одном из двигателей самолета.

Министерство образования сообщает, что все учащиеся чувствуют себя хорошо, они находятся в безопасной зоне аэропорта в сопровождении педагогического персонала. В Анталию вылетел сменный самолет, который продолжит перелет. Ожидается, что в 15:00 старшеклассники вылетят в Краков для продолжения своей образовательной поездки.

Министерство образования находится в постоянном контакте со службами безопасности и с педагогами, и координирует работу с администрациями школ и родителями старшеклассников.

Израиль
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