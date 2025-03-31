Самолет с направляющимися в Польшу старшеклассниками экстренно приземлился в Турции

Самолет, на борту которого находятся около 150 израильских старшеклассников, следовавших на традиционную экскурсию в Польшу, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Анталии (Турция).

По сообщению министерства образования, причиной была выявленная техническая неполадка в одном из двигателей самолета.

Министерство образования сообщает, что все учащиеся чувствуют себя хорошо, они находятся в безопасной зоне аэропорта в сопровождении педагогического персонала. В Анталию вылетел сменный самолет, который продолжит перелет. Ожидается, что в 15:00 старшеклассники вылетят в Краков для продолжения своей образовательной поездки.

Министерство образования находится в постоянном контакте со службами безопасности и с педагогами, и координирует работу с администрациями школ и родителями старшеклассников.