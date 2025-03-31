"Ликуд": "При помощи ордеров на арест осуществляется переворот"

В "Ликуде" опубликовали резкий комментарий по поводу событий вокруг дела "Катаргейт".

"Хулиганский акт задержания Йонатана Уриха – это новая низость со стороны тех, кто, не покладая рук, стремится завершить процесс устранения премьер-министра правого правительства и преследует политические цели, а также заинтересован в том, чтобы не допустить увольнения провального главы ШАБАКа", – говорится в заявлении правящей партии.

"В течение недель прокуратура и ШАБАК ведут тайное и бессодержательное расследование, стремясь не допустить увольнения главы ШАБАКа, используя при этом Уриха и других в качестве пушечного мяса. Речь идет о властном перевороте при помощи ордеров на арест", – отмечают в "Ликуде".